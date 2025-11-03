Studien mit dem Medikament hätten eindeutig eine Verlangsamung der Erkrankungsprogression gezeigt, hieß es. (picture alliance / AP Photo / Matt York)

Nach Angaben des Herstellers können damit Patienten mit einer frühen symptomatischen Alzheimer-Krankheit – also in der Phase einer leichten kognitiven Störung oder beginnenden Demenz - behandelt werden. Die Uniklinik in Aachen

bietet dies in ein bis zwei Wochen ersten Erkrankten an.

Der Direktor der Klinik für Neurologie an der Rheinisch-Westfälischen Technischen Hochschule, Schulz, erklärte, die Therapie stellt keine Heilung dar, aber Studien mit dem Medikament hätten eindeutig eine Verlangsamung der Erkrankungsprogression gezeigt. Innerhalb von 18 Monaten sei ein Gewinn von vier bis sechs Monaten erreicht worden, betonte der Neurologe.

Kisunla - auch bekannt als Donanemab - wird alle vier Wochen per Infusion verabreicht. Im September war bereits ein erstes Alzheimer-Medikament unter dem Namen Lecanemab in Deutschland zugelassen worden. Dieses muss alle zwei Wochen verabreicht werden.

Diese Nachricht wurde am 04.11.2025 im Programm Deutschlandfunk gesendet.