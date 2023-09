Xenotransplantation

Zweites Leben dank Schweineherz

Zum zweiten Mal haben Ärzte in der US-Stadt Baltimore ein Schweineherz in einen Menschen verpflanzt. Der schwer herzkranke Patient hat die Operation gut überstanden. Der erste war verstorben. Wie weit ist die Forschung in Deutschland dazu?

Lange, Michael | 25. September 2023, 16:35 Uhr