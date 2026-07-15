Während die Argentinier auf Lionel Messi (bislang 8 Treffer in dieser WM) setzen, ragt bei England Bayern-Star Harry Kane (6 Tore) heraus. Auch Mittelfeldspieler Jude Bellingham hat sechs Tore.
Englands deutscher Trainer Thomas Tuchel will den Three Lions endlich den zweiten WM-Titel nach 1966 bescheren. Damals besiegten die Engländer auf dem Weg ins Endspiel Argentinien im Viertelfinale 1:0. Tuchels Kollege Lionel Scaloni hofft auf den vierten Stern nach 1978, 1986 und 2022.
Der Sieger des Halbfinales trifft im Endspiel am Sonntag auf Spanien, das 2:0 gegen Frankreich gewonnen hatte. Die beiden Verlierer bestreiten am Samstag das Spiel um Platz drei.
Diese Nachricht wurde am 15.07.2026 im Programm Deutschlandfunk gesendet.