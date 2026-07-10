SK Hynix nimmt bei US-Börsengang 26,5 Milliarden Dollar ein (Archivbild) (AP / dpa / Ahn Young-joon)

Erstmals sollen an der Technologiebörse Nasdaq die Aktien des südkoreanischen Halbleiterkonzerns SK Hynix gehandelt werden. Das Unternehmen startet dort mit einer sogenannten Zweitnotiz. SK Hynix ist bereits seit Längerem an der Heimat-Börse in Seoul gelistet. Mit dem Gang in die USA erhofft sich der Konzern unter anderem, dass mehr amerikanische Anleger investieren.

Wie mehrere Wirtschaftsmedien berichten, nimmt SK Hynix mit dem Schritt rund 26,5 Milliarden US-Dollar ein. Größer sei bisher lediglich der Börsengang des Raumfahrt- und KI-Unternehmens SpaceX ausgefallen.

Die Chips von SK Hynix werden international in Rechenzentren für Künstliche Intelligenz genutzt. Der Aktienkurs des Halbleiterherstellers war im Zuge des Booms von KI-Infrastruktur stark gestiegen, in den vergangenen Wochen jedoch wieder etwas gesunken.

Diese Nachricht wurde am 10.07.2026 im Programm Deutschlandfunk gesendet.