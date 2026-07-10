Die Wertpapiere von SK Hynix gingen mit deutlichen Kursgewinnen in den Handel. Zum Auftakt lag der Preis rund 14 Prozent über dem Ausgabewert.
Medienberichten zufolge nahm der Konzern dabei rund 26,5 Milliarden US-Dollar ein. Größer sei bisher lediglich der Börsengang des Raumfahrt- und KI-Unternehmens SpaceX ausgefallen. Die Computerchips von SK Hynix werden international in Rechenzentren für Künstliche Intelligenz genutzt.
Diese Nachricht wurde am 10.07.2026 im Programm Deutschlandfunk gesendet.