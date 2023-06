Weltklimakonferenz

Zweiwöchige Beratungen im Vorfeld der COP28 gestartet - Kritik an Gastgeber Dubai

In Bonn hat ein zehntägiges Vorbereitungstreffen zur Weltklimakonferenz Ende des Jahres in Dubai begonnen. Die zuständige Staatssekretärin im Auswärtigen Amt, Morgan, sagte, die Bundesregierung und die EU wollten eine breite Koalition für eine ambitionierte globale Klimapolitik aufbauen, um in Dubai wegweisende Entscheidungen treffen zu können.

