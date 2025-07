Syrien

Zwischen Israel und Syrien vereinbarte Waffenruhe in Kraft getreten

Die für Südsyrien vereinbarte Waffenruhe ist in Kraft getreten. Das teilte die syrische Präsidentschaft mit. In der Erklärung hieß es, alle Parteien würden aufgefordert, sich an die Vereinbarung zu halten und sämtliche Angriffe einzustellen.