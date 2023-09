Komponist

Mendelssohn Bartholdy zwischen Judentum und Protestantismus

Felix Mendelssohn Bartholdy war Kind jüdischer Eltern und wurde mit sieben Jahren getauft. Das Judentum blieb dennoch Teil seiner Identität. Was an seinen musikalischen Werken christlich oder jüdisch ist, wird in der Forschung bis heute diskutiert.

Kühn, Tobias | 20. September 2023, 20:10 Uhr