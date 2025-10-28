Sachsen-Anhalt

Den Behörden und Veranstaltern werden schwere Versäumnisse im Zusammenhang mit dem Anschlag vorgeworfen (Archivbild). (picture alliance / dpa / Klaus-Dietmar Gabbert)

So lautete eine Zwischenbilanz, über die die Zeitung "Volksstimme" berichtet. Darin hieß es etwa, das Sicherheitskonzept der Stadt sei unzureichend gewesen. Außerdem hätten die Beteiligten Zuständigkeiten hin- und hergeschoben.

Derzeit läuft die Aufarbeitung des Anschlags vom 20. Dezember 2024. Damals war ein Mann mit einem Auto gezielt durch einen offenen Rettungsweg auf den Weihnachtsmarkt gerast. Sechs Menschen wurden getötet und hunderte verletzt. Der Prozess gegen den Attentäter soll im November beginnen.

