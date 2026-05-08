Kommunalwahlen in England: Die Partei "Reform UK" von Nigel Farage legt deutlich zu. (AP / Richard Pelham)

Britischen Medienberichten zufolge stehen bereits in rund einem Drittel der Kommunen die Ergebnisse fest. Auch Grüne und Liberaldemokraten konnten Sitze hinzugewinnen, wenn auch in geringerem Ausmaß. Deutliche Verluste entfielen auf die Labour-Partei von Premierminister Starmer. Dieser sagte, er übernehme die Verantwortung für das Ergebnis. Die Frage, ob er einen Rücktritt erwäge, verneinte Starmer jedoch. Die konservative Partei verlor ebenfalls Sitze bei der Kommunalwahl in England.

In Schottland und Wales konnten die Bürgerinnen und Bürger die Zusammensetzung der Regionalparlamente neu bestimmen. Hier liegen bisher keine Ergebnisse vor.

Diese Nachricht wurde am 08.05.2026 im Programm Deutschlandfunk gesendet.