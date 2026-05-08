Großbritannien
Zwischenergebnisse für Kommunalwahlen in England: Zugewinne für Reform UK, Verluste für Labour

Bei der Kommunalwahl in England hat die rechtspopulistische Partei "Reform UK" laut Zwischenergebnissen deutliche Zugewinne verzeichnet.

    Der Vorsitzende der britischen Partei "Reform UK", Nigel Farage, zeigt seine Socken im Union-Jack-Design, als er am 7. Mai 2026 an einem Wahllokal eintrifft, um seine Stimme abzugeben.
    Kommunalwahlen in England: Die Partei "Reform UK" von Nigel Farage legt deutlich zu. (AP / Richard Pelham)
    Britischen Medienberichten zufolge stehen bereits in mehr als einem Viertel der Kommunen die Ergebnisse fest. Auch Grüne und Liberaldemokraten konnten Sitze hinzugewinnen, wenn auch in geringerem Ausmaß. Deutliche Verluste entfielen auf die Labour-Partei von Premierminister Starmer. Die konservative Partei verlor ebenfalls Sitze.
    In Schottland und Wales konnten die Bürgerinnen und Bürger die Zusammensetzung der Regionalparlamente neu bestimmen. Hier liegen bisher keine Ergebnisse vor.
    Diese Nachricht wurde am 08.05.2026 im Programm Deutschlandfunk gesendet.