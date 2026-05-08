Sie landete in Wales nach vorläufigen Ergebnissen auf dem dritten Platz. Stärkste Kraft wird nach aktuellem Stand die Unabhängigkeitspartei "Plaid Cymru" vor der rechtspopulistischen Partei "Reform UK". Die scheidende Regierungschefin des britischen Landesteils, Morgan, verlor ihren Sitz und kündigte ihren Rücktritt als Parteivorsitzende der walisischen Labour-Partei an.
In Schottland zeichnet sich ein deutlicher Sieg für die Unabhängigkeitspartei SNP ab. Auch bei der Kommunalwahl in England musste sich ersten Ergebnissen zufolge die Labour-Partei der "Reform UK" von Parteichef Farage geschlagen geben. Sowohl die Sozialdemokraten als auch die oppositionellen Konservativen verloren Hunderte Sitze.
Diese Nachricht wurde am 09.05.2026 im Programm Deutschlandfunk gesendet.