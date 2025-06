Preisverleihung in Erfurt

Preisverleihung beim Festival "Goldener Spatz" (Michael Reichel / dpa / Michael Reichel)

Die Kinderjury zeichnete den Eröffnungsfilm "Das geheime Stockwerk" in drei Kategorien aus: bester fiktionaler Langfilm, Norbert Lechner als bester Regisseur sowie Maximilian Reinwald als bester Darsteller.

In dem Zeitreise-Krimi führt ein alter Hotelfahrstuhl zurück ins Jahr 1938. Die Geschichte sei "ernsthaft, aber dennoch kindgerecht erzählt", so die Jury. Dadurch werde auch "das Thema Nationalsozialismus langsam und verständlich an die Zuschauer herangeführt".

Der Preis für das beste Drehbuch ging an Sorina Gajewski für "Nulpen". Bester Jugendfilm war laut Jury "Über uns von uns". Den Grips-Theater-Förderpreis gewann Josephine Oleak für "Teardrop & Jupiter".

Das jährlich in Gera und Erfurt stattfindende Festival "Goldener Spatz" gilt als das größte Kinderfilmfestival in Deutschland. Veranstalter und Träger sind die Deutsche Kindermedienstiftung Goldener Spatz sowie die Fernsehsender MDR, ZDF und RTL.

