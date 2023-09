Der niederländische Rechtspopulist Geert Wilders. (dpa / picture-alliance / Jan Woitas)

Die Entscheidung erging in Abwesenheit des Angeklagten. Der 37-jährige Ex-Profisportler aus Pakistan hatte 2018 umgerechnet rund 21.000 Euro für das Verbrechen an dem Politiker ausgelobt. Ein internationaler Haftbefehl wurde ausgestellt. Es wird vermutet, dass er sich in Pakistan aufhält. Wilders war bei der Urteilsverkündigung anwesend. Er lebt seit Jahren rund um die Uhr unter hohen Sicherheitsvorkehrungen.

