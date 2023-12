Investor für die DFL

Zwölf Klubs sagen ja, aber es gibt Gegenstimmen

Zwölfs Klubs der Bundesliga und der 2. Bundesliga haben sich dafür ausgesprochen, dass bei Deutschen Fußball Liga (DFL) ein Investor einsteigen soll. Einer Umfrage des "Kicker" zufolge kündigten die zwölf Klubs an, bei der Versammlung am Montag in Frankfurt am Main dem Geschäft zuzustimmen. Mit dem 1. FC Köln und dem SC Freiburg stellten allerdings auch zwei Klubs ihre Ablehnung in Aussicht.