Sie müssen bis zu acht Jahre gemeinnützige Arbeit für die Opfergemeinschaften leisten, teilte das Sondertribunal in Bogota mit. Die Taten beziehen sich auf den Zeitraum zwischen 2002 und 2008. Soldaten in Kolumbien hatten damals mindestens 6.400 Zivilsten getötet und als feindliche Guerillakämpfer ausgegeben, um so Prämien zu erhalten.

Das Urteil gilt als weiter wichtiger Schritt bei der Aufarbeitung des kolumbianischen Bürgerkriegs. Am Dienstag hatte das Sondertribunal die ehemalige Führungsriege der Guerillaorganisation Farc wegen der Entführung und der Ermordung von mehr als 21.000 Menschen ebenfalls zu Wiedergutmachungs-Maßnahmen verurteilt. Gefängnisstrafen sind im Friedensabkommen zwischen der kolumbianischen Regierung und der Farc von 2016 ausgeschlossen.

