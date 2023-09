12 Przent der Deutschen sind Veganer oder Vegetarier. (picture-alliance / dpa / Uli Deck)

Das Forsa-Institut befragte im Auftrag des Bundesverbands des Deutschen Lebensmittelhandels im August rund 1.000 Menschen. Wie bei der Veröffentlichung der Ergebnisse in Berlin mitgeteilt wurde, gaben neun Prozent der Befragten an, sich vegetarisch zu ernähren. Drei Prozent ernähren sich demnach vegan. 41 Prozent erklärten, Flexitarier zu sein und damit gelegentlich Fleisch zu essen. 47 Prozent der Bevölkerung ordneten sich keiner dieser Ernährungsweisen zu.

Je jünger die Befragten waren, desto häufiger gaben sie an, sich vegetarisch zu ernähren. So bezeichnen sich 15 Prozent der unter 30-Jährigen als Vegetarier. Bei den Befragten ab 60 Jahren sind es nur sechs Prozent. Es gibt auch Geschlechterunterschiede: Mit zwölf Prozent ist der Anteil der Frauen, die sich vegetarisch ernähren, laut der Studie doppelt so hoch wie bei den Männern.

Als Gründe für den Fleischverzicht verwies mit 52 Prozent rund die Hälfte der Befragten auf das Tierwohl. 62 Prozent verzichten wegen des Klimas auf Fleisch und mit 51 Prozent jeder Zweite wegen der eigenen Gesundheit.

Diese Nachricht wurde am 19.09.2023 im Programm Deutschlandfunk gesendet.