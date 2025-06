Bei einer schweren Explosion in einer Chemieanlage in Indien sind viele Menschen ums Leben gekommen. (Uncredited / AP / dpa / Uncredited)

Wie die Feuerwehr mitteilte, bargen die Rettungskräfte die Leichen mehrerer Menschen aus der Anlage des Unternehmens Sigachi Industries im Bundesstaat Telangana. Dutzende Verletzte wurden in ein Krankenhaus gebracht. Ursache des Unglücks war laut Einsatzkräften eine Detonation in einer Sprühtrocknungsanlage der Fabrik. Derzeit werde nach weiteren Opfern gesucht. Premierminister Modi bekundete in den sozialen Medien den Angehörigen der Opfer sein Beileid.

In Indien befinden sich einige der weltweit führenden Pharmaunternehmen für die Produktion von Generika und Impfstoffen. Industrieunfälle sind in solchen Fabriken keine Seltenheit.

