Ein Kampfflugzeug der US-Armee in Syrien (Archivbild). (picture alliance / ZUMAPRESS.com / William Howard / Us Air)

Das teilte das zuständige US-Zentralkommando mit. Der Angriff diente demnach der Verhinderung einer Neuformierung des IS in Syrien. Der Sturz des syrischen Machthabers Assad hat Befürchtungen verstärkt, der IS könnte versuchen, seinen Einfluss im Land wieder auszubauen.

Trotz des Machtwechsels bleiben US-Truppen im Land stationiert, um den Kampf gegen die islamistische Terrormiliz fortzusetzen.

Diese Nachricht wurde am 16.12.2024 im Programm Deutschlandfunk gesendet.