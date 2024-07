Erdrutsch in der zentralchinesischen Provinz Hunan. (Anonymous / Xinhua / AP / Anonymous)

Weitere sechs Personen wurden verletzt geborgen, wie staatliche Medien berichteten. Der Erdrutsch in der Provinz Hunan hatte sich nach heftigen Regenfällen infolge des Taifuns "Gaemi" ereignet. Auch in anderen Landesteilen Chinas kam es zu Überflutungen. Zehntausende Menschen mussten in Sicherheit gebracht werden. Der Bahnverkehr war teilweise unterbrochen.

