Medienkonzerne

Das Logo von Paramount. (picture alliance/NurPhoto/Jakub Porzycki)

Der Generalsstaatsanwalt Kaliforniens, Bonta, sagte, die Fusion würde den Wettbewerb im Filmvertrieb und im Kabelfernsehen einschränken, den Kinos und den TV-Anbietern schaden und zudem höhere Preise für die Verbraucher zur Folge haben.

Bis ⁠zu einer Entscheidung über die ‌Klage dürften voraussichtlich Monate vergehen. Dies könnte Paramount Kosten in dreistelliger Millionenhöhe verursachen. Das Unternehmen hat sich verpflichtet, den Aktionären von Warner Bros. Discovery ​jedes Quartal rund 650 Millionen Dollar als Ausgleichszahlung zu zahlen, ‌sollte die Übernahme nicht vor Oktober abgeschlossen sein.

Das US-Justizministerium hatte die 110 ‌Milliarden Dollar schwere Fusion im vergangenen Monat ohne Auflagen genehmigt. Hinter Paramount steht die Familie des Software-Milliardärs Ellison, der als Unterstützer von Präsident Trump bekannt ist.

Diese Nachricht wurde am 13.07.2026 im Programm Deutschlandfunk gesendet.