Medienkonzerne

Der Generalsstaatsanwalt Kaliforniens, Bonta, sagte, die Fusion würde den Wettbewerb im Filmvertrieb und im Kabelfernsehen einschränken, den Kinos und den TV-Anbietern schaden und zudem höhere Preise für die Verbraucher zur Folge haben.
Bis zu einer Entscheidung über die Klage dürften voraussichtlich Monate vergehen. Dies könnte Paramount Kosten in dreistelliger Millionenhöhe verursachen. Das Unternehmen hat sich verpflichtet, den Aktionären von Warner Bros. Discovery jedes Quartal rund 650 Millionen Dollar als Ausgleichszahlung zu zahlen, sollte die Übernahme nicht vor Oktober abgeschlossen sein.
Das US-Justizministerium hatte die 110 Milliarden Dollar schwere Fusion im vergangenen Monat ohne Auflagen genehmigt. Hinter Paramount steht die Familie des Software-Milliardärs Ellison, der als Unterstützer von Präsident Trump bekannt ist.
Diese Nachricht wurde am 14.07.2026 im Programm Deutschlandfunk gesendet.