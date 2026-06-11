Einsatz von Wasserwerfern in der Belfaster Vorstadt Newtownabbey (Peter Morrison / AP / dpa / Peter Morrison)

Erneut seien Feuer gelegt und Gegenstände wie Ziegelsteine, Flaschen und Steine auf die Einsatzkräfte geworfen worden. Nach Angaben des für Nordirland zuständigen britischen Ministers Benn wurden zwölf Polizisten verletzt. 16 Menschen seien festgenommen worden. In Belfast selbst blieb es ruhig, nachdem die Polizei ihre Präsenz dort erheblich verstärkt hatte. Zudem blieben viele Schulen und Geschäfte geschlossen.

Verstärkte Kontrollmaßnahmen bei Asylanträgen geplant

Benn sprach angesichts der Proteste von rassistischem Rowdytum gegen Einwanderer. Zugleich kündigte er an, zusammen mit den irischen Behörden die Kontrollmaßnahmen bei den Asylanträgen zu verstärken.

Auslöser der Krawalle war ein Messerangriff, bei dem ein Mann am Montag schwerstverletzt worden war. Für einen 30-jährigen Sudanesen wurde Untersuchungshaft angeordnet.

Aus dem Deutschlandfunk-Programm:

Diese Nachricht wurde am 11.06.2026 im Programm Deutschlandfunk gesendet.