Tropensturm

Zyklon "Alfred" fegt über die Ostküste Australiens hinweg. (Dave Hunt / AAP / dpa / Dave Hunt)

Wie der Sender ABC berichtet, sind Zehntausende Menschen im Süden der Bundesstaaten Queensland und New South Wales ohne Stromversorgung. Meterhohe Wellen haben ganze Strände weggespült. In weniger als 24 Stunden soll das Zentrum des Tropensturms auf Land treffen. In den nächsten Tagen bleiben Supermärkte und Schulen geschlossen. Der Flugverkehr ist eingestellt. Es ist der erste Zyklon seit 50 Jahren, der die dicht besiedelten Regionen Australiens trifft.

Diese Nachricht wurde am 07.03.2025 im Programm Deutschlandfunk gesendet.