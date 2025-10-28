Die Südostküste Indiens erwartet einen schweren Zyklon. (Mahesh Kumar A. / AP / dpa / Mahesh Kumar A.)

Zudem wurden in den gefährdeten Bundesstaaten am Golf von Bengalen Flüge und Züge gestrichen sowie Schulen geschlossen. Der Zyklon "Montha" wird voraussichtlich am späten Abend die Küste des Bundesstaates Andhra Pradesh überqueren, wie die indische Wetterbehörde mitteilte. Windböen mit Geschwindigkeiten von bis zu 110 Kilometern pro Stunde seien möglich, hieß es.

Zwischen April und November bilden sich über dem Golf von Bengalen häufig Zyklone, die in den indischen Küstengebieten große Zerstörungen und Überschwemmungen verursachen.

