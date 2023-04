Zyklon Ilsa über Australien (Uncredited/Courtesy of National /dpa)

Der staatliche Wetterdienst stufte ihn inzwischen in die höchste Kategorie 5 ein. Es wird erwartet, dass der tropische Wirbelsturm mit Starkregen und heftigen Winden zwischen Port Hedland und Broome auf Land trifft. Der Wetterdienst warnte vor Überflutungen und außergewöhnlich hohen Wellen an der Küste. Die Behörden ordneten bereits Evakuierungen an.

Diese Nachricht wurde am 13.04.2023 im Programm Deutschlandfunk gesendet.