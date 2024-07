50 Jahre Teilung

Militärfriedhof in der geteilten zyprischen Hauptstadt Nikosia (Petros Karadjias/AP)

Im griechisch-sprachigen Süden ertönten heute früh die Sirenen. Sie markierten den Zeitpunkt, zu dem die ersten türkischen Truppen im Jahr 1974 landeten. Sie eroberten ein Drittel der Insel. Etwa 40 Prozent der Bevölkerung flohen.

Am Abend wird der griechische Regierungschef Mitsotakis auf Zypern erwartet, um an den Gedenkveranstaltungen teilzunehmen. Im türkisch besetzten Nordteil will der türkische Präsident Erdogan einer Militärparade beiwohnen.

Die Regierung in Ankara hatte die Invasion damals mit dem Schutz der türkischen Minderheit rechtfertigt. Offiziere der griechisch-zyprischen Nationalgarde hatten mit Unterstützung der Militärjunta in Athen zuvor versucht, die Vereinigung mit Griechenland herbeizuführen.

Seit dem türkischen Einmarsch ist die Insel geteilt. Die besetzte Republik Nordzypern wird nur von Ankara anerkannt. Der griechisch-sprachige Süden ist seit 2004 Mitglied der EU.

