Die zentralen EU-Themen im ersten Halbjahr 2026 sind voraussichtlich Reformen für mehr Wettbewerbsfähigkeit, die Unterstützung der Ukraine und weitere Maßnahmen gegen unerwünschte Migration. Die zyprische Ratspräsidentschaft sieht nach eigenen Angaben zudem Schwerpunkte in der Stärkung der strategischen Autonomie der EU und darin, den Blick mehr auf die Probleme in der Region des östlichen Mittelmeers zu lenken.

Das knapp eine Million Menschen zählende Zypern ist das am östlichsten gelegene Land der EU. Die Mittelmeerinsel ist geteilt in die international anerkannte Republik Zypern im Süden und den von der Türkei besetzten Norden.

