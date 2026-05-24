Entscheidung in der Inselrepublik

In dem EU-Mitgliedsstaat sind knapp 570.000 Menschen zur Abstimmung aufgerufen. 17 Parteien treten an. In jüngsten Umfragen deutete sich an, dass die konservative DISY-Partei und die linke AKEL-Partei etwa gleich stark abschneiden könnten.

Auf die Regierung in Zypern hat die Wahl keine direkte Auswirkung: Die politische Macht liegt beim Präsidenten, der direkt vom Volk gewählt wird. Dieser bildet die Regierung und führt sie an. Das Parlament übt vornehmlich eine Kontrollfunktion aus.

Zwar verfügt es über 80 Sitze, es werden jedoch nur 56 Abgeordnete einziehen. Die übrigen 24 Mandate stehen nicht zur Wahl. Sie werden symbolisch freigehalten, solange der Jahrzehnte alte Konflikt mit der türkischen Seite der geteilten Insel nicht gelöst ist.

Diese Nachricht wurde am 24.05.2026 im Programm Deutschlandfunk gesendet.