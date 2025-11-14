Das gab der zyprische Präsident Christodoulides nach einem Treffen mit Bundeskanzler Merz in Berlin bekannt. Sein Land werde dabei mit Ägypten und Israel sowie anderen Ländern der Region zusammenarbeiten. Dafür seien entsprechende Vereinbarungen unterzeichnet worden, sagte Christodoulides.
Nach dem Überfall Russlands auf die Ukraine hat die EU den Import von russischem Erdgas eingeschränkt. Erhöht wurde im Gegenzug die Einfuhr von verflüssigtem Erdgas aus den USA und den Golfstaaten.
In Zypern wurden an mehreren Stellen im Süden des Landes Gas-Vorkommen entdeckt, die jedoch noch nicht ausgebeutet werden.
Diese Nachricht wurde am 15.11.2025 im Programm Deutschlandfunk gesendet.