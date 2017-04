195. Geburtstag von Karl Robert Luther Asteroiden in Bilk

Vor 195 Jahren kam in Schweidnitz in Niederschlesien Karl Robert Luther zur Welt. Er studierte in Breslau und Berlin Mathematik und Astronomie. Seine erste Stelle bekam er an der Berliner Sternwarte unter Johann Encke, wo er mit Beobachtungen für einen Sternkatalog und Bahnberechnungen beschäftigt war.

Von Dirk Lorenzen