Maria Dueñas Fernández stammt aus Granada in Spanien. Sie hat zahlreiche nationale und internationale Wettbewerbe gewonnen. Mit zwölf Jahren studierte sie an der Hochschule "Carl Maria von Weber" in Dresden, zurzeit hat sie Unterricht in Wien bei Boris Kuschnir, einem Schüler von David Oistrach. Maria Dueñas Fernández ist bereits als Solistin mit Orchestern wie der Dresdner Philharmonie oder dem "Moscow Virtuosi Orchestra" aufgetreten. Auf der Geige von Nicolaus Gagliano, die dieser im 18. Jahrhundert in Neapel baute, spielte die junge Künstlerin beim Preisträger-Konzert des Wettbewerbs des Deutschen Musikinstrumentenfonds eine dreisätzige Solo-Fantasie von Georg Philipp Telemann.

Die 14-jährige Geigerin María Dueñas Fernández aus Granada spielte die Fantasia Nr. 9 h-Moll für Violine solo von Georg Philipp Telemann, mit den Sätzen Siciliana, Vivace und Allegro.

In diesem Jahr wurde der Wettbewerb des Deutschen Musikinstrumentenfonds zum 25. Mal ausgetragen. Der Deutsche Musikinstrumentenfonds ist das wichtigste Projekt der Deutschen Stiftung Musikleben, die sich seit über 50 Jahren der Förderung des musikalischen Spitzennachwuchses widmet.