Altbundespräsident Gauck über "Kränkung" "Wer sich viktimisieren lässt, macht sich abhängig"

Altbundespräsident Joachim Gauck hat am 15. Mai den Dr.-Leopold-Lucas-Preis der Universität Tübingen erhalten, einen der höchstdotierten Preise für Geisteswissenschaften in der Bundesrepublik. In seiner Dankesrede beschäftigte er sich mit einem hochaktuellen Thema: dem Phänomen der Kränkung.