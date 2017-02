Die internationale Jury unter dem Vorsitz des niederländischen Regisseurs Paul Verhoeven hat sich entschieden. Auf der Gala im Berlinale-Palast am Potsdamer Platz in Berlin wurden die Preise bekannt gegeben:

Goldener Bär für den Besten Film: "Testről és lélekről" (On Body and Soul) von Ildikó Enyedi, Ungarn

Ildikó Enyedi, Regisseurin des Films "On Body and Soul" (Ildikó Enyedi)

Silberner Bär Großer Preis der Jury: "Félicité" von Alain Gomis, Frankreich / Senegal / Belgien / Deutschland / Libanon

Silberner Bär Alfred-Bauer-Preis für einen Spielfilm, der neue Perspektiven eröffnet: Agnieszka Holland für "Pokot" (Spoor), Polen / Deutschland / Tschechische Republik / Schweden / Slowakische Republik

Agnieszka Mandat spielt die Hauptrolle in dem polnischen Spielfilm "Pokot" von Agnieszka Holland (Robert Palka )

Silberner Bär für die Beste Regie: Aki Kaurismäki für "Toivon tuolla puolen" (The Other Side of Hope), Finnland / Deutschland

Der syrische Flüchtling Khaled landet in "Toivon tuolla puolen" bei Restaurantbesitzer Wikström. (Malla Hukkanen © Sputnik Oy)

Silberner Bär für die Beste Darstellerin: Kim Minhee für "Bamui haebyun-eoseo honja" (On the Beach at Night Alone) von Hong Sangsoo, Republik Korea

Silberner Bär für den Besten Darsteller: Georg Friedrich für "Helle Nächte" von Thomas Arslan, Deutschland / Norwegen 2017

Silberner Bär für das Beste Drehbuch: Sebastián Lelio und Gonzalo Maza für "Una mujer fantástica" (A Fantastic Woman) von Sebastián Lelio, Chile / USA / Deutschland / Spanien, der Film gewann auch den Teddy Award 2017 für den Besten Spielfilm gewann

Silberner Bär für eine Herausragende Künstlerische Leistung: Dana Bunescu für den Schnitt des Films "Ana, mon amour", Rumänien / Deutschland / Frankreich

Bär für den Besten Kurzfilm: "Cidade Pequena" (Small Town) von Diogo Costa Amarante, Portugal

Bester Erstlingsfilm: "Estiu 1993" (Summer 1993) von Carla Simón, Spanien

Bester Dokumentarfilm: "Istiyad Ashbah" (Ghost Hunting) von Raed Andoni, Frankreich / Palästina / Schweiz / Katar 2017

(cosa)