Cannabis als Medizin Kiffen auf Rezept?

Viele kennen Cannabis nur als Rauschmittel, doch es wirkt bei Krebs- und Aidspatienten auch gegen Übelkeit und Appetitlosigkeit, es wird bei Rheuma, ADHS und bei Multipler Sklerose eingesetzt. In Kürze tritt in Deutschland ein Gesetz in Kraft, womit Cannabis zu medizinischen Zwecken legalisiert wird.

Von Susanne Schrammar