Sandra Schmidt: cómo estás y que hacés?

César Luís Menotti: estoy bien, muy bien, estoy trabajando en la formacion de una escuela de entrenadores online que me lleva mucho tiempo porque el curso entrenador dura 2 anos, hay que armar todas las estructuras para online a mi me confunde bastante – yo soy mucho mas de campo de juego! – y pararme adentro de una cancha, de un campo de juego, pero bueno. Pero bueno, tenemos mas de 200 firmaciones para hacerlo, y como siempre, hacer notas y ahora trabajar para ‘Sport’ de Barcelona y mirar futbol todos los dias, de todo el mundo.

Schmidt: Como esta el futbol argentino?

Menotti: El futbol argentino se sostiene como los perros de casa, por la genetica (lacht). Viste que los perros de caza son cazadores desde hace 100 anos, o mas mil anos, bueno aca los jugadores de futbol salen y no se sabe por que, es solamente por la genetica, porque todo el entorno no facilita el crecimiento de nadie, estamos en una crisis muy dura, muy dificil, que no es solamente a nivel cultural mas que nada, ARG ha sufrido una profunda desculturización en los ultimos 30 anos y el futbol no podria estar ausente, porque pertenece hoy mas al escritorio de los grandes negocios que al hecho cultural, que era el futbol argentino, no, con su representatividad, con su alegria de cadauna tener su camiseta. Hoy el joven ya sueña muy poco con llegar a su club, suena mucho mas con irse a Europa, por que el desorden que hay aqui, en una economia muy compleja y muy dificil, el futbolista sueña con poder – ni siquiera vive en un orden que le posibilite formarse como era en otras epocas. Hoy los jugadores se van muy joven, con muy poca esperiencia, y la mayoria hasta te diria que hasta pierden el estilo. Hay jugadores argentinos que se han formado en Europa y parecen mas europeos que argentinos porque se van a los 20 anos, y algunos van a paises importantes, donde economicamente pueden resolver cosas, donde viven (bien), y otros van a donde pueden, y si lo revisas, en Rusia y sus vecinos de la Ex-Union-Sovietica hay jugadores argentinos, no lo puedo creer, y hay jugadores argentinos en Turquia, en Grecias, si revisas la cantidad de jugadores argentinos que han andando vuelto, algunos que uno ni los conoce. Yo porque soy un especialista en esto y vivo mirando fútbol, pero por ejemplo Dybala jugaba en segunda division aqui, Dybala hoy fue a Italia de muy jovencita, jugo en un equipo chico, lo compró la Juve por 30 Mio de Euros y hoy es una figura internacionalmente muy conocida y en la Argentina cuando él se va el 90% no lo conocia, porque jugaba en Instituto de Cordoba que esta en segunda division.

Schmidt: La AFA ahora esta en una crisis bastante grande, parece que no haya presidente desde cuando se murió Grondona?

Menotti: Grondona fue un caudillo, y cuando yo digo eso, no hago comparacion en cuanto a su honestidad, por eso debe estar la justicia para eso, yo hablo de la metodologia. Yo me acuerdo cuando vivi un ano en EEUU, la gente – en Nueva York un ano y medio – entonces la gente siempre que hablamos salia el tema de la Mafia: entonces un hombre que estaba ahi que era italiano dice: Lo peor que le pasó a New York es que Al Capone murió, no es que esté preso, porque cuando murio ya no podia comandar a la mafia, él de la carcel la comandava. Al morirse él si como ese tipo de caudillaje siempre se rodea de mediocres y de obsecuente todos creyeron que era Al Capone y ahi se produce la gran massacre de la mafia, de las grandes luchas. Y aca pasó lo mismo se murio el jefe y todos los que lo rodearon quieren ser Grondona, es decir quieren ser presidente de la AFA, no dejó absolutamente nada, porque su conduccion era asi, era individualista, el manejaba todo como queria, con una enorme abilidad y con una complicidad con una FIFA corrupta, con Havelange metido en el mundo de los grandes negocio, con una ausencia tambien de los sectores dirigenciales que realmente tienen valores, y la Union Europea empieza a trastrabillar (stolpern), la Conmebol trastrabilla, entonces la AFA desaparece, no tiene mas proteccion. Y ahi estan en una lucha interna, se reunen, uno va de saco, chaleco y corbata y el otro va con una remera y discuten, y ahora parece que estan buscando quien de plata – no tienen nocion por donde pasa esto, no tienen ni siquiera el coraje de armar un comité de honor para – porque el futbol no es solamente: cuando uno dice futbol es como cuando uno dice campo. No todos los que viven en el campo son millonarios, hay gente que tiene 100, 200 hectarias que trabaja de sol a sol, y al futbolista que no le alcanza el dinero para pagar el metro para llegar al entrenamiento. No son Messi todos, ni son Guardiolas los entrenadores, hay muchos entrenadores jovenes que apenas les alcanza para vivir. Entonces lo manejan desde eso, desde el dinero, de cuanta plata nos van a dar, ahora yo preguntaria como lo van a utilizar porque si lo van a utilizar como hicieron hasta ahora van a seguir fundido! Si no hay ningun debate serio y la participacion del Estado siempre fue politica y no cultural.

Schmidt: Macri canceló los contractos de ese Futbol para Todos – por el momento se ve, pero parece que desde la temporada de agosto todos tienen que pagar si quieren ver algo – que opinás?

Menotti: Yo creo que el problema no pasa por ahi, el problema no pasa por ahi, el Estado cuando puso la plata porque queria quedarse con la publicidad, asi queria tener..eran las elecciones pronto entonces a traves del futbol, se abrazon con Grondona la Presidenta, a mi me parece que el futbol tiene otras posibilidades y no tiene porque, el Estado lo que tiene que hacer es controlar: porque son sociedades sin fine de lucro y la justicia tiene estamento (Stand) para defender a los asociados. No son sociedades anonimas! porque una sociedad anonima si vos no pagas va preso, te fundí, y que, aca son sociedades sin fines de lucro y sus accionarios son sus socios! No valia la pena darle tanto, ahora dicen que no le dan, pero ahora le dan, le dan, le dicen para cerrar como 600 Mio de pesos que me parece bien porque estaba firmado, y me parece bien tambien que participen las sociedades que televisan, no se, Espn o cuantos hay tres o cuatro.

César Luís Menotti 1978 bei der WM in Argentinien (imago sportfotodienst)

El tema es que no pasa por ahi! porque la Concacaf lo que tiene que decir es como van a vigilar esto, a nivel sudamericano. Y a nivel local el Estado tiene que cuidar, tiene que cuidar porque el Estado, hay leyes que le permiten al Estado, no le permiten, sino esta obligado a vigilar las acciones, los movimientos de las asociaciones sin fine de lucro – porque si no vamos a poner una vos y yo, sin fin de lucro y cuando viene la plata nos llevamos, y cuando no, no pagamos – No existe, no es asi. Y el futbol esta imerso en esto, en este escandalo y esto ha provocado un pesimismo en la gente, una perdida de ilusiones, porque en Argentina un estadio de futbol era como un teatro, la gente se sentia participe de las emociones que generaban los enfrentamientos de grandes equipos. La gente no va a la cancha, con las inseguridades que empezaron a aparecer cerca de los estadios la gente lo ve en television. Y el futbol no es para verlo en television! Si yo vivo a Munich yo no quiere ver el Bayern por television, quiero ir al campo de juego a ver al Bayern, no? No hay nada mas aburrido que ver un partido de futbol por television – (lacht) comparado con la cancha, no!? Eso es como ver una pelicula de amor abrazado al perro! Es una cosa insolita!

Schmidt: Macri el ano pasado propuso de cambiar el estatus de los clubes de sociedades sin fines de lucro a sociedades anonimas – y que te parece eso?

Menotti: Primero, Macri lo que debe hacer es vigilar las sociedades anonimas porque no se siga robando la plata, que no sigan que los argentinos para poder vivir tienen que trabajar 15, 16 horas por dia porque sino no les alcanza para vivir. Despues que haga eso, que deje el futbol en manos de ellos! Lo que si que tiene la obligacion de hacer – no Macri, no el gobierno sino la justiticia – el Ministero de Justicia tiene que estar atento y vigilante de lo que significa sociedades sin fines de lucro – por que aca un presidente de dice: Me dejaron el club con 15 mio de dolares de deuda, bueno! A los 4 anos este se va y viene el otro y dice me dejaron el club von 20 Mio de dolares – y asi van pasando los presidentes y todos dicen lo mismo!

Macri viene del futbol, no? (er lacht) – cuentame un poco: lo viviste el periodo que fue Presidente de Boca 1995-2007...

Lo conozco, él y el futbol (pause) él nunca fue, nunca se... Jugaba el futbol en la Quinta de él, pero nunca se interesó en el futbol. Cuando yo llego de entrenador a Boca, él era un hombre que colaboraba con la economica de Boca a traves una empresa y tambien a tambien a traves un famoso vice-presidente de él, Pompilio [Pedro Pompilio], y le presentan candidatura electoral y ahi Macri gana las elecciones. Macri no es que nacio en el futbol ni en la dirigencia, creo que nunca ni hubiese sonado eso el, porque es un hombre de negocio, un hombre - si, hincha, que le gusta el futbol, va a ver el partido, y juega tambien, juega con sus amigos, es decir no es ajeno, pero, te lo creo, una cosa es presidente de Boca otra es presidente de la Nacion. Son cosas diferentes, yo creo que el futbol, me parece bien lo que hizo es decir que se desentiende de esto y – si, a él, futbolisticamente a Boca le fue muy bien, ganó muchisimo. Y en la parte administrativa no sé, no creo que Boca este mal, porque cuando se gana tanto los ingresos son distintos, si - tuvo una destacada presidencia en cuanto a los resultados, y la formacion de escuela de futbol, no.

Schmidt: Maradona, ya en la epoca que Maradona estaba en Boca y Macri fue presidente, lo llamo un cartonero que no sabia ni hablar ni leer – y, ahi algo tiene?

Menotti: Si, eh, lo que pasa es, no, eh, su conduccion fue exitoso en lo economico, pero esta pelea con Diego, eh, – son dos clases diferentes: Diego pertenece a la gente, Diego viene de barrio muy humilde, y Macri es un hombre que viene de una economia y (pause) y claro Macri tenia el poder y Diego no estuve de acuerdo con un monton de cosas, respecto a una relacion que fue mucho mas personal. Diego tiene esas salidas que son maravillosas, - que parece un filosofo.

Las medidas de Macri de ese ano van a hacer que mejore algo o no?

No, no, yo estoy teriblemente preocupado, la situacion es caotica, realmente muy dificil (pausa) El futuro es incierto, gravemente incierto. Tiene la oportunidad de su vida, eh! De poder estar en un lugar que jamas lo debe haber sonado, pero ni, pero ni por lejos. Yo creo que habra sonado mas con componerse un i-club (?) que con ser presidente de la nacion. o comprarsi un canal de television o una cosa asi. Yo creo que el sueno de el era ser o jugar al futbol como Cruyff o tener un programa como Tinelli, esos son las dos opciones que yo creo que tenia.

Schmidt: Nella FIFA en la situacion actual con el nuevo Presidente que pensas?

Menotti: No, no lo conoszco. Por lo meno me parece que desde el discurso ha intentado (pause) ser mas claro en algunas cosas, pero realmente todavia no se ordeno, todavia no saben como van a esponsorizar, esto de meter tantos equipos me parece, a mi no me, no me (pause) esta mas ligado al mundo de los negocios, digo uno tiene que hacer mas meritos para jugar un mundial no porque me voten lo hacemos jugar a Trinidad Tobago – que yo los quiero mucho, pero tienen que crecer y tienen que eliminarse entre ellos. Me parece que la eliminatorio con 50 equipos va a ser un disparate! Y ademas hay una cantidad de competencia que habria que cuidar un poco mas, ahi tendrian que intervenir un poco mas los medicos – juegan los lunes, los martes, los miercoles, los jueves – no, van a jugar todos los dias a futbol! Van a terminar como con la comida: Siempre digo lo mismo yo, viste que, la gente va, vos comes un plato de fideos es rico, dos platos de fideos es rico, tres platos de fideos no, y si todos los dias te dan tres platos de fideos – entonces que no le den tantos fideos, porque el futbol y lo siguen, y lo siguen y va a llegar a la gente como se les das 10 platos de fideos todos los dias y se van a aburrir – vamos a defender los tiempos tambien! Es tanta la participacion del mundo de los negocios, claro, juegan todos los dias, no sé, porque? Vamos a hacer al reves, vamos a traer a la sinfonica de Berlin y la vamos a mandar a tocar en la montana de Bolivia para que se desarrolle la musica – Eh!? – Vamos a ser serio! El futbol se desarrolla de otros lugares, de otra construccion, es, es, captar a los jovenes para que - no todos van a salir de Eto’o, pero bueno, de ese lugar, no porque se juega un mundial, entendés!? No estoy de acuerdo, pero tampoco soy muy profesional para, para decir a ver, quiza si me lo explican bien, en lo mejor lo entiendo, no entiendo a eso. Yo al reves: yo pondria 8 equipos que historicamente no se deberian eliminar, por la trayectoria - no lo haria jugar a Alemania por ejemplo contra no sé, contra cualquiera en la eliminatoria, porque tienen los antecedentes suficientes para almeno llegar a instancia finales.

Schmidt: Hay un necio en tu vision cuando hay un gobierno de derecha declarada, como dijiste antes, y el futbol?

Menotti: El futbol esta un poco ajeno a, a los gobiernos. Los gobiernos esperan que ganen para recibir, si vos ganas, te recibe el presidente de la Nacion, si perdes, ni te recibe ni tu familia. Esto pasa asi. El unico lugar donde lo recibieron toda la ciudad en la calle fue Holanda en el 74, las dos veces 74 y 78 les ricibio la gente porque llegaba a una final. A mi, lo que me parece es que el futbol era algo, son como los Juegos Olimpicos – tenia que ver con la cultura de los pueblos. Ahora la pelota salto a escritorios, eh, de gente que quiso hacer el estadio de Boca, el de River, el Maracana, y ahi salto el mundo de los grandes negocios. Yo creo que el daño mas grande que se le hizo a America del Sur es que ahora los equipos son de la Union Europea – antes podias llevar 2 jugadores nada mas, cuando yo entrene el Barcelona, yo tenia Schuster y Maradona, no podia traer otro! Porque si el otro era muy bueno, no podia jugar, tenes que sacar a uno de estos dos, yo tenia a los dos mejores, no podia traer a nadie. Ahora vos – un dia jugó Italia y no habia un solo italiano, el Inter perdon! y no habia un solo italiano en la cancha! Eso es la union europeo, abrio un mercado y aca se van, yo creo que se van 4 mil, 5 mil jugadores por ano. Entonces se metio el mundo de los grandes negocios, agarran un pibe del Botafogo que juega bien, se lo venden por un millon de dolares a cualquier empresa y ellos lo prestan a un equipo chico. Se metio el mundo de los grandes negocios y para nosotros y los jugadores le van bien.

Pero se sigue hablando de una cultura nacional del juego, de un estilo...

Los alemanes ahora juegan como nosotros en 1940, y eramos los mejores del mundo, se pasan la pelota, no tiran pelotazos, no hay grandote que cabecea en el aria (lacht). Siempre tuvieron buenos jugadores, siempre tuvieron jugadores que marcaban, cosa que no tiene ahora, no tiene los Beckenbauer, los Overath, no tiene ese tipo, tiene muy buenos jugadores, pero tiene equipo y juega muy bien, juega muy bien el equipo aleman, pero muy bien. Pero no solo el Bayern Munich, vos ves cualquier partido, ha habido como un acuerdo de establecer una relacion mas afectiva con el publico que por el resultado. Vos te vas en un campo de juego y si tu euqipo juega muy bien, vos te vas triste por el resultado pero disfrutaste porque hubo un equipo que juega bien. Ya ganaremos el proximo domingo. Ahora si vos ganas jugando mal, te vas contento hasta el lunes, el lunes ya es si continuamos a jugar asi no ganamos mas!

César Luís Menotti 1981 (imago sportfotodienst)

Schmidt: Qué opinas sobre el impacto que tuvo Pep Guardiola en el futbol en general y en Alemania?

Menotti: Yo creo que Guardiola metio un andanada de exitos que los hice reflexionar a todos! Gano 17, 18 titulos, una cosa que – y alguien que nunca habia dirigido primera! Estaba en la B, agarró el euqipo de Barcelona y se aburrio de ganar campeonato, copa, recopa - Despues se va a Alemania, sale campion, gana la copa, gana otra copa, bueno que se yo. Yo creo que el equipo ha respondido a Guardiola, el quipo se sostiene, Ancelotti siempre es un tecnico pacificador, él jugó dentro ese sistema con Arrigo Sachi en el Milan, Sigue cuanto igual, no, no creo que – habra jugadores que quedan incomodo, yo creo que no pasa por ahi. Yo creo que han sido muy felices los hinchas del Bayern, han ganado dando cada baile, jugando muy bien, y despues la Champion es un partido que te sale mal. Hay que tener buen equipo y alguna suerte tambien. Como un campeonato del mundo, tenes que tener suerte tambien. Yo no sé, él, es dificil tambien vivir en Alemania para uno como nosotros! No es facil, a mi me encanta Alemania, me gusta, despues no sé si viviria en Alemania, me costaria mucho. No sé si a un aleman aca no pasa lo mismo. Que se yo.

Schmidt: El papel que Maradona puede jugar en la FIFA a nivel serio cual es?

Menotti: No sé, realmente no se, lo que tiene Maradona es que, es que es una voz que, primero tiene mucha picardia para decir las cosas, y cada vez que dice una frase tiene una explosion, debe ser dificil tenerlo a Maradona en contra. Mucho mejor tenerlo a Diego a favor, primero por toda su experiencia. Es mas, porque la FIFA a él le debe un agradecimiento, a Maradona lo masacró la FIFA, porque cuando no lo pudo manejar y le encontraron una, que no era droga, porque lo que le encontraron era un chiste, que era efedrina que la toman en los resfrios – y le dieron dos anos

como curas a un, vamos a suponer que sea adicto y como lo curas? A un musico que hacés? Cuando va a tocar al Colon si tomo alguna droga, le sacas el violin por dos anos? Entonces me pego un tiro! A Maradona le sacaron la pelota y dijo algo genial: me cortaron las piernas! Que hace, que puede hacer Maradona en dos anos si no puede jugar al futbol? en un momento que estaba bien, todavia estaba en el Mundial. Y creo que lo aprendieron – tener a Maradona en contra – ahora, despues no sé, yo lo veo mejor, lo veo que dice las cosas mas tranquilas, por ahi esta comprometido con esta idea, pero no tengo bien, nunca, nunca, no soy amigo de Maradona, lo quiero como futbolista, porque lo tuvo – yo creo que va a decir las cosas bien. Porque no lo van a comprometer con dos pasajes de avion y un hotel a 5 estrellas. No lo van a convencer con eso. Yo creo que él en este momento esta, esta dura, despues no sé cual es su capacidad de aportar cosas, que se yo, lo tendra que demostrar. Pero me parece mejor que vaya Maradona y no cualquier pelotudo que estan dando vuelta (lacht).

Schmidt: Vos en un momento dijiste que uno no tendria que comparar Messi con Maradona. Porque no?

Menotti: Porque no se puede comparar – las cosas se disfrutan! Si estuviesen jugando juntos: si. Es lo mismo como un matrimonio. Si vos te separas y te vas con otra mujer, y que? van a entrar en comparaciones? era mejor la otra o que, y ya esta, pero no la tenes mas, ya no es tuya – Maradona ya no esta mas, entonces – hay quien lo disfrutó, lo disfrutó, ahora comparalo con ese pibe me parece son cosas que no, son imposibles, como si comparas Maradona con di Stefano, o con Cruyff o con esos jugadores, que fueron reyes en su momento, y fueron idolos, y fueron grandes – ahora, a mi no me gusta. Yo creo que Maradona fue uno fuera serie, que hubiese jugado hasta a los 50 anos, si no hubiese tenido todo eso lio que tuvo. Y ese chico es un grandisimo jugador, es el numero 1, es el mejor del mundo, pero bueno, tambien habra que ver como resuelve cuando vienen crisis y, y, a mi me parece que no, son dos grandes jugadores.

Schmidt: Te parece que las iniciativas de paises tipo Qatar o China de crear un futbol que sea competitivo con las naciones que tienen toda esa cultura, tradicion y trayectoria – puede funcionar?

Menotti: Yo creo que los chinos pueden, si, los chinos pueden. Lo de Qatar no se nada yo, la verdad no tengo ninguna idea, ni cuantos habitantes tienen, es algo que te digo, es tan chiquito que no se. Lo de China, hay una potencia, si lo toman como las dos cosas: como un negocio pero tambien como un lugar formativo y cultural, y representativo. Esta bien que lleven jugadores porque van a aprender mucho, cuando vos estas jugando y te traen un crack uno aprende, eh, vos vas a aprender mucho mas jugando con Beckenbauer que con cualquiera, con un Garcia. Si vos no aprendes jugando al lado de Beckenbauer 5 anos, bueno, lamentablemente, no eches la culpa al entrenador, la culpa la tenes vos – tenes un tipo al lado que te enseña. Ademas es un mercado grandisimo, no se cuantos equipos pueden tener, no sé! Cien equipos pueden tener. Ahora si se apresuran y quieren llegar a ser campeon del mundo la semana que viene, le va a costar mucho.