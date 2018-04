Die kleinen Kreativen

Musik und Text: Thomas Pigor

Wenn ein neuer Chef übernimmt

Muss er sich beweisen

Er trennt sich von alten Eisen

Und findet seinen Vorgänger antiquiert



Er bestellt ein neues Logo

Und bestimmt: Ab heute wird gespart

Tja, neue Besen kehren hart

Und den Kaffee zahlt jeder selber, ab jetzt. Kapiert?



Doch bei den Festangestellten reformiert sich's schlecht

Die kennen sich leider zu gut aus mit dem Arbeitsrecht



Mit festem Blick aufs Quartal

Sucht sein Adlerauge Einsparpotenzial



Die kleinen Kreativen

Die können sich nicht wehrn

Die kleinen Kreativen

Die die sich meistens nicht beschwern



Die kleinen Kreativen

Sind mit dem Herzen dabei

Die kleinen Kreativen

Arbeiten gerne und frei



Wenn so ein Kreativer nicht rund um die Uhr erreichbar ist

Und dem Chef nicht aus der Hand frisst

Dann kommt er auf die Black List



Kulturelle Entscheider

Die sich gern mit großen Namen schmücken

Und bei den Freien die Preise drücken

Sind leider immer normaler



Institutionen betonen

Wie sehr sie unter Sparzwang stehn

Doch niemand darf die Gagen sehn

Am oberen Ende der Skala



Ein guter Chef versteht, die Kleinen abzuspeisen

Sie unterbieten sich ja selbst mit Dumpingpreisen





Die kleinen Kreativen

Machen immer gute Miene

Zum bösen Spiel

Die gehn mit Fieber auf die Bühne



Die ham nicht solche Flausen im Kopf wie Lohnfortzahlung im Krankheitsfall

Die stehen zur Verfügung immer und überall



Die kleinen Kreativen

Tragen gerne jedes Risiko

Sie brauchen keinen Urlaub,

Und kein eigenes Büro



Sie sind noch voller Ideale

Voller Einsparpotenziale

Sie sind findig, motiviert und virtuos

Und man wird sie mit 'nem Handschlag wieder los



Grafik-Designer, freie Journalisten, Schauspieler, Musiker, Illustratoren, Frontend-Entwickler, Filmemacher, Musiker, Ton- und Lichttechniker, Fotografen

Und wir haben noch nicht gesprochen über die Mindestbeitragsbemessungsgrenze bei Krankenkassen, also für alle die nicht in der KSK sind ...