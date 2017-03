Antivirenprogramme sollen Computer sicherer machen. Aber ihre großen Versprechungen halten der Realität nicht stand, so das Ergebnis von Recherchen des ZDF und des Deutschlandfunks. Der Präsident des Bundesamtes für Sicherheit in der Informationstechnik, Arne Schönbohm, fordert: Softwarehersteller sollen für ihre Produkte haften.

Schönbohm sagte dem Deutschlandfunk, die Hersteller müssten Verantwortung übernehmen für ihre Produkte - und auch für mögliche Schäden, die durch mangelhafte Software entstünden, haften. Eine solche Haftung gebe es bislang nicht.

Schönbohm beklagte, dass IT-Unternehmen auf Hinweise durch seine Behörde nicht reagierten. Bei einer Vielzahl von Softwareprodukten seien Lücken frühzeitig identifiziert und trotzdem nicht geschlossen worden. Oft liege der Grund darin, dass dies viel Geld koste.

In einer Recherchekooperation haben sich das ZDF-Magazin Frontal21 und der Deutschlandfunk gemeinsam mit den Sicherheitsversprechen der Hersteller von Antiviren-Software beschäftigt. Mehr dazu hören Sie morgen früh in der DLF-Sendung "Informationen am Morgen".