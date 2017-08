"Ich habe noch eine lebhafte Erinnerung an die Zeit als Interviews stattfanden, weil man mit einem interessanten Gesprächspartner ein interessantes Interview führen wollte", sagte Norbert Lammert. Heute habe er den Verdacht, dass jedes neue Thema nur Startpunkt für einen weiteren Anlauf sei, eine neue Agenturmeldung in Umlauf zu bringen. Die Berichterstattung über parlamentarische Vorgänge sei heute um mehr als vierzig Prozent geringer als noch vor zehn Jahren.

Lammert konstatierte, dass immer weniger Menschen sich mit längeren Texten und mit Zeitungen auseinandersetzten. Das veränderte Kommunikationsverhalten und die Verschiebung in die elektronischen Medien habe Folgen für das Urteilsvermögen einer Gesellschaft. Die Auseindersetzung mit professioniell ausgewählten Informationen werde durch selbst nachgefragte Themen und dafür verfügbare Informationen von Gleichgesinnten verdrängt. Das habe Wirkungen: "Wir befinden uns in einem kontinuierlichen und längst tiefgreifenden Veränderungsprozess, von dem es mir schwerfällt zu erkennen, das er wirklich eine Verbesserung sei", so der scheidende Bundestagspräsident.

Was Nachrichtenagenturen aus dem Gespräch mit dem Deutschlandfunk machen sollten? "Möglichst nichts - jedenfalls nicht die eine Zeile: Lammert habe dies oder jenes gefordert, bestätigt oder zurückgewiesen."