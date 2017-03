Der große Mondschwindel Fledermäuse und Milliarden Bewohner auf dem Erdbegleiter

In der letzten Augustwoche 1835 veröffentlichte die New Yorker Zeitung „The Sun“ eine Reihe mit sechs Artikeln. Darin wurden die Zustände auf dem Mond geschildert und welche Pflanzen und Lebewesen es dort gibt. Die Überschrift lautete "Großartige astronomische Entdeckungen, die kürzlich von Sir John Herschel am Kap der Guten Hoffnung gemacht wurden".

Von Dirk Lorenzen