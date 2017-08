Der Klang des Bambusrohrs Der norwegische Trompeter Arve Henriksen

Ambient-Klänge in der Tradition von Musikern wie Jon Hassell, gepaart mit Einflüssen der norwegischen Folklore und japanischen Musikkultur: So etwa ließe sich der musikalische Kosmos des Trompeters Arve Henriksens zusammenfassen, der sich mit seinen Bands an unterschiedlichste Genres heranwagt.

Von Thomas Loewner