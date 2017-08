Diese Sendung können Sie nach Ausstrahlung sechs Monate nachhören.

Der Sänger und Gitarrrist AJ Ghent, 1986 in eine Musikerfamilie geboren, wuchs in Florida auf. Er probierte sich an Pop, Rock, Hip-Hop, R&B aus - um dann Neues mit Altem zu kombinieren: eine Slide-Gitarre und Funk-Beat.

Marla Ghent während des Auftritts mit ihrem Mann AJ beim Bluesfestival Schöppingen 2017. (Peter Bernsmann/stagepixel.de)

Tiffany Ghent ist die Schwester von AJ, sie singt und spielt Perkussion. (Peter Bernsmann/stagepixel.de)

Javares "JD" Dunn ist Schlagzeuger der AJ Ghent Band. (Peter Bernsmann/stagepixel.de)

Aufnahme vom 4.6.2017 beim Bluesfestival Schöppingen