Das aktuelle Album von Neuschee trägt zwar den Titel "Okay", Wagner findet aber die politische Entwicklung in Österreich und Europa ganz und gar nicht "okay". Der zunehmende Populismus mache ihn traurig und wütend. Auch deshalb wünscht er sich im treffend betitelten Stück "Der Zeitgeist macht Buh" eine Post-Postmoderne.

Ein bisschen moderner als gewohnt klingt diesmal auch die Musik von Neuschnee, die Wagner als "alternative Kammermusik" bezeichnet. Der gelernte Tonmeister und Cellist hüllt seine deutschen Texte zwar weiterhin in klassische Streicher-Arrangements, überrascht aber zwischendurch mit Electro-Disco-Pop, die entfernt an die Gruppe Deichkind erinnert.