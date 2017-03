Hendrik Walder, Redaktionsleiter der "Wuppertaler Rundschau", erklärt in @mediasres, warum sich seine Redaktion für diese Schlagzeile entschieden hat:

"Es handelt sich dabei um einen Bericht über einen tragischen, vermutlichen Doppelmord, der sich gestern in einem Stadtteil in Wuppertals Süden abgespielt hat. Dort ist ein 91-jähriger Unternehmer, der sich hier als Kulturmäzen hervorgetan hat, umgebracht worden, zusammen mit seiner Frau. Die Polizei geht von einem Kapitaldelikt aus. Noch weiß man nicht genau, wie die Hintergründe sind. Wir haben da im Wesentlichen ehemalige Gefolgsleute befragt, was sie zu diesem bedeutenden Wuppertaler zu sagen haben und haben das zusammengefasst."

