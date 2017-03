Sabine Rückert ist stellvertretende Chefredakteurin der Wochenzeitung "Die Zeit" und dort zuständig für die Titelgeschichten. @mediasres erklärt sie die Hintergründe der Schlagzeile "Die Rückkehr des Politischen":

Es geht um "den Hype um Martin Schulz, die spontanen Demonstrationen und den Wahlkampf an der Haustür, den vor allem junge Leute wieder entdecken. Wir hatten ja junge Generationen, die sich politisch nicht mehr engagiert haben, die sozusagen in einem Dornröschenschlaf des Wohlergehens lagen und die jetzt aufwachen müssen. Weil sie sehen, es gibt hier Werte zu verteidigen und das muss mit politischen Mitteln geschehen. Und mein Kollege Henning Sußebach hat eine große Reise unternommen durch ganz Deutschland und hat Menschen besucht, die in Parteien eintreten, hat sie beobachtet, begleitet und hat sie gefragt, warum sie das tun. Und das sind seine Erkenntnisse."

