Documenta 14 und die Orangerie Himmlische Kunst in Kassel

Kassel zählte in der zweiten Hälfte des 16. Jahrhunderts zu den Weltzentren der Himmelsforschung. 1560 wurde dort die erste neuzeitliche Sternwarte Europas errichtet. Heute erinnert ein Museum in der Orangerie des Kasseler Schlosses an die große Zeit der Astronomie in Nordhessen.

Von Dirk Lorenzen