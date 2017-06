Joar Nango, geboren 1979, lebt und arbeitet im norwegischen Tromsø. Nango ist Künstler und Architekt, genauer gesagt Sami-Architekt. Sami oder Samen heißt die Urbevölkerung im Norden Skandinaviens - Nomaden, die früher durch ein Gebiet zogen, das vom Norden Norwegens bis nach Russland reicht.

"European Everything"

Die Installation "European Everything", die Joar Nango auf der documenta 14 präsentiert, ist gleichzeitig Bühne und auch Chill-out-area. Für diese Architektur verwendete er Zelte, Felle und allerhand weitere Materialien der Samen und anderer indigener Völker. Er will so zeigen, dass in der sehr alten und improvisierten Sami-Architektur viel Potential für zeitgenössisches Bauen steckt.

Der Künstler Joar Nango hat für die documenta 14 eine mobile Bühne gebaut. (Joar Nango /privat)

Joar Nango: "European Everything" (2017), documenta 14, Athener Konservatorium (Odeion), Athen