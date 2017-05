Er war Muttersohn, Ehekrüppel, Hurenkumpel und Vagabund zwischen den Geschlechtern. Mal sanftmütig, mal entfesselt suchte er sich durchs Leben. Wegen eines in völliger Unzurechnungsfähigkeit begangenen Mordversuchs an seinem jungen, genialen Dichterfreund Arthur Rimbaud musste Verlaine für Jahre ins Gefängnis.

Hinter Gittern, in Kaschemmen - überall verfasste er wunderbare spinnwebfeine Verse, aber genauso virtuos Hardcore-Zeilen über homosexuelle Liebesakte. Früh schon bekam er Applaus für seine Lyrik.

Je mehr seine Verelendung zunahm und die Obrigkeit ihn mit Eifer als müßiggängerische und gefährliche Person bespitzelte, desto mehr wuchs sein Dichterruhm. Sein „Herbstlied“ kennt bis heute jeder Franzose. Es wurde vertont wie viele Poeme Verlaines. Eine begeisternde Auswahl hat der Countertenor Philippe Jaroussky auf einer Doppel-CD gesungen.

Der Countertenor Philippe Jaroussky ist Artist in Residence des Berliner Konzerthauses. (dpa/ picture-alliance/ Vladimir Vyatkin)

Die Doppel-CD von Philippe Jaroussky:

Green. Mélodies françaises sur des poèmes de Verlaine

Philippe Jaroussky (Countertenor), Jérôme Ducros (Klavier), Quatuor Ebène

erschienen bei Erato/Warner Classics.

Philippe Jaroussky sings Verlaine on the album 'Green'

Liebevoll und hochintelligent konzipiertes Album. Besprechung bei SWR 2

Philippe Jaroussky - seine Website (franz.) und bei Wikipedia (deutsch)

In edlem Dünndruck wie alle Bände der Bibliothèque de la Pléiade liegt auch – umfassend kommentiert – das Gesamtwerk von Paul Verlaine vor:

Paul Verlaine

Œuvres poétiques completes

Édition d'Y.-G. Le Dantec avec la collaboration de Jacques Borel

Parution en Juillet 1938

Bibliothèque de la Pléiade, n° 47

Achevé d'imprimer le 14 Mai 1938

Peter Priski

Dr. Peter Priskil ist Historiker und Literatur­wissenschaftler in Freiburg. Langjährige Tätigkeit als Lektor und Übersetzer in einem wissenschaftlichen Verlag mit den Schwerpunkten Mediävistik und paläolithische Kunst. Seit den jüngsten Aggressionen der USA ab 1992 mehrere Aufenthalte im Irak und im ehemaligen Jugoslawien. Einen weiteren Schwerpunkt seines Schaffens bildet die Anwendung der unverfälschten Psychoanalyse auf verschiedene Gebiete der sogenannten Geisteswissenschaften.

Im Ahriman-Verlag hat Peter Priskil die Verlaine-Texte "Meine Gefängnisse" und "Meine Erinnerungen an die Commune" herausgegeben sowie einen Beitrag über den "verruchten Dichter" hinzugefügt.

Peter Priskil

Paul Verlaine – der "verruchte Dichter"

AHRIMAN-Verlag

Der französische Dichter Paul Verlaine (1844–1896) tritt dem Betrachter als merkwürdig zerrissene und vielschichtige Persönlichkeit entgegen: als feinsinniger Poet und alkoholsüchtiger Gewaltmensch, als Anhänger der Pariser Commune und zeitweise glühender Katholik, als Bürger und Vagabund, Ehemann und Homosexueller, Melancholiker und Sarkast. Leitlinie seines künstlerischen Schaffens wie seines gesamten Lebens war, wie Peter Priskil in seiner Studie darlegt, der Kampf um die Wahrung seiner Identität: die Anpassungsverweigerung. Die Antwort der Gesellschaft bestand in der Gewalt als ultima ratio der Willensbrechung – eben jene Gefängnisse, in denen der Dichter schmachtete und von deren Schrecken er erzählt.

Wolf Graf von Kalckreuth

Im Projekt Gutenberg sind im Internet ausgewählte Verlaine-Gedichte in der Übersetzung von Graf Wolf v. Kalckreuth zugänglich.

Literatur von und über Wolf von Kalckreuth im Katalog der Deutschen Nationalbibliothek

Wolf Graf von Kalckreuth bei WikipediaAuswahl an Liebesgedichten von Kalckreuth

"Verlaine, Zelle 252. Dichterische Turbulenzen"

"Verlaine, Zelle 252. Dichterische Turbulenzen" lautete der Titel einer Ausstellung, die bis Ende Januar 2016 im Musée des Beaux-Arts im belgischen Mons zu sehen war. Zur Ausstellung gibt es einen umfassenden Katalog.



Musée des Beaux-Arts im belgischen Mons - Tous les événements Verlaine

Ausstellungsbesprechung: Sein Gott wohnte in der Flasche

Ein Leben lang nahm Paul Verlaine sich selbst mit hemmungsloser Gründlichkeit in Anspruch. Der grünen Hexe Absinth hörig trank er von Jugend an. Er war Muttersohn, Ehekrüppel, Hurenkumpel und Vagabund zwischen den Geschlechtern. Der sanftmütige Wüstling und schüchterne Bürgerschreck verfasste spinnwebfeine Gedichte und genauso virtuos Hardcore-Zeilen über homosexuelle Liebesakte. Früh schon bekam er Applaus für seine Lyrik. Je mehr seine Verelendung zunahm und die Obrigkeit ihn mit Eifer als müßiggängerische und gefährliche Person bespitzelte, desto mehr wuchs sein Dichterruhm.

Chanson d‘automne, Herbstlied

Chanson d‘automne, Version Charles Trenet

Chanson d‘automne, Herbstlied, hat der junge Verlaine diese Verse überschrieben. Reynaldo Hahn, ein Venezolaner in Paris und musikalisches Wunderkind, hat sie vertont und das Lied im Jahr 1890 in Anwesenheit des Dichters uraufgeführt. Auch der Counter-Tenor Philippe Jaroussky hat es gesungen. Für eine jüngst erschienene Doppel-CD ist es mit über 40 weiteren, von verschiedenen Komponisten vertonten Verlaine-Gedichten zu hören. An eine deutsche Übertragung des Gedichtes hat sich Wolf Graf von Kalckreuth gewagt, der Dichter, der sich, am Militärdienst verzweifelnd, 19-jährig das Leben nahm.

Website zu Reynaldo Hahn (franz.)

Herbstlied

Den Herbst durchzieht

Das Sehnsuchtslied

Der Geigen

Und zwingt mein Herz

In bangem Schmerz

Zu schweigen.



Bleich und voll Leid,

Dass die letzte Zeit

Erscheine,

Gedenk‘ ich zurück

An fernes Glück,

Und ich weine.



Und so muss ich gehen

Im Herbsteswehn

Und Wetter,

Bald hier, bald dort,

Verweht und verdorrt

Wie die Blätter.

Die Franzosen kennen dieses Herbstlied von Verlaine wie die Deutschen ihre Loreley. Im Zweiten Weltkrieg bekamen die elegischen Zeilen eine geradezu schicksalhafte Bedeutung, spielten sie doch bei der Invasion der Alliierten in der Normandie eine wichtige Rolle als Startsignal. Im Juni 1944 strahlte der britische Sender BBC Teile davon als Geheimzeichen für die französische Résistance aus. Als am 1. Juni die drei ersten drei Zeilen Des violons / De l‘automne erklangen, bedeutete das, die Invasion würde innerhalb der nächsten zwei Wochen beginnen. Die Folgezeilen Blessent mon coeur / D‘une langueur / Monotone waren dann am 5. Juni um 23 Uhr 15 zu hören – und am 6. Juni bekamen die Invasionstruppen das Kommando zum Sturm. Verse der Wehmut und des Verklingens wurden in einem Weltkrieg Signal zur Attacke.

Paysages tristes

Chanson d‘automne ist eines von sieben Gedichten, die Verlaine unter der Überschrift Paysages tristes zusammengefasst hat. Diese traurigen Landschaften gehören wiederum zu den Poèmes saturniens, dem ersten Sammelband, den der Dichter 21-jährig im Jahr 1866 veröffentlicht hat. Gewidmet ist er der von ihm so geliebten älteren Cousine Élisa Dujardin.

Wie anders als die Vertonung von Reynaldo Hahn klingt der populäre Versuch des französischen Unterhaltungskünstlers Charles Trenet, vor allem berühmt geworden durch sein Sehnsuchtslied vom tanzenden Meer, La mer, qu‘on voit danser





Claire de lune - Mondschein

In der deutschen Übersetzung von Wolf Graf von Kalckreuth lautet das Verlaine-Gedicht Claire de lune so:



Wie eine seltne Gegend ist dein Herz,

Wo Masken, die mit Bergamasken schreiten,

Zum Tanze spielen voll geheimem Schmerz

Im Truggewand, mit dem sie bunt sich kleiden.



Obgleich in weichem Ton sie singen, wie

Der Liebe Sieg dem Lebensglück sich eine,

So glauben doch nicht an die Freude sie,

Und ihr Gesang fließt hin im Mondenscheine.



Im kalten Mondenschein, des trübe Pracht

Die Vögel träumen lässt auf ihren Zweigen,

Und der die Wasserstrahlen weinen macht,

Die schlank aus weißen Marmorschalen steigen.

Philippe Jaroussky • Green • Fauré's Clair de Lune

Eine Büste des französischen Dichters Paul Verlaine (1844-1896) im Jardin du Luxembourg in Paris. (imago / Kim Youngtae)

Prince des Poètes

Dichterfürst durfte sich Verlaine nennen, weil die Leser der Zeitung Le Journal für ihn gestimmt hatten, nachdem Leconte de Lisle, bisheriger Träger des ehrenvollen Titels, gestorben war. Außer Dichterfürst war Verlaine auch Sozialhilfeempfänger, der vom Staat unregelmäßig spärliche Zuwendungen erhielt. Als er sich um einen Sitz in der ehrwürdigen Académie Française bewarb, verweigerten die Unsterblichen, wie die Mitglieder der schon 1635 gegründeten Gelehrtengesellschaft genannt werden, hochnäsig seine Aufnahme. Erschüttert war der Schriftstellerfreund Marcel Schwob von einem Besuch im verrufenen Kabuff bei Verlaine: Er schreibt:

Marcel Schwob über einen Besuch bei Verlaine

"Ich klopfte an die Tür. Drinnen ein Bett, halb aus Holz, halb aus Eisen. Ein gusseiserner Nachttopf, randvoll mit allerlei Dingen, sonderte einen üblen Geruch ab. Verlaine lag noch im Bett. Man sah Strähnen seines Haupthaares, seines Bartes, ein Stückchen seiner Gesichtshaut, wie aus Wachs, von einem fahlen, stumpfen Gelb. ‚Ihr seid krank, Meister?‘ ‚Hu!Hu!‘ ‚Spät nach Hause gekommen, Meister?‘ ‚Hu! Hu!‘ Er wendet mir sein Gesicht zu. Ich habe die wächserne Kugel ganz gesehen, ein Teil mit Schmutz bedeckt; der Unterkiefer drohte sich abzulösen. Verlaine hielt mir das Ende eines Fingers hin. Er war ganz angekleidet… seine dreckigen Schuhe schauten aus dem Bettlaken hervor. Er drehte sich wieder zur Wand um, unter beständigem ‚Hu! Hu!‘ Auf dem Nachttisch lag ein Buch von Racine."

Fraglich ob Verlaine in seinem Zustand noch in den Band von Jean Racine, dem großen französischen Dramatikers der Klassik geschaut hat. Um seine eigene Dichtung kümmerte er sich jedoch noch immer intensiv. Auf seinen diversen Krankenlagern schrieb er an seiner Sammlung Hombres, derb-heiteren Versen über die Liebe unter Männern. Gleichzeitig war er mit der Herausgabe seines Gedichtbändchens Femmes über die lesbische Liebe beschäftigt. Als es in Belgien erschien, wurde es sofort beschlagnahmt und vernichtet.

Mort! Tod!

Am 5. Januar 1896 fiel Verlaine in der Wohnung von Eugénie Krantz ins Delirium. Er stürzte und lag für Stunden auf dem kalten Fliesenboden, weil Eugénie es nicht schaffte ihn ins Bett zu schaffen. Am 8. Januar 1896 starb Paul Verlaine. Cazals zeichnete den Toten. Eine vielköpfige Trauergemeinde zog am 10. Januar zum Friedhof Saint-Ètienne-du-Mont. Dichterkollegen hielten die Enden des Leichentuches: François Copée, Catulle Mendès, Maurice Barrès, Stéphane Mallarmé. Triumphierend schrie Eugénie Krantz am Sarg: Verlaine! Alle deine Freunde sind da!

Eines seiner letzten Gedichte heißt Mort! Tod! mit Ausrufungszeichen. Tod, den wir lieben, den wir uns immer als Ziel des Weges wünschten, an dem Brombeeren und Brennesseln wachsen…

Produktion dieser Langen Nacht

Autor: Peter Mayer

Sprecher: Matthias Habich, Michael Rotschop und Marie-Lou Sellem.

Ton: Martin Eichberg

Regie: Clarisse Cossais

Redaktion: Monika Künzel

