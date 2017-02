Mit dem Brechen des Schweigens begann für viele von ihnen ein neues Leben, sowohl gesundheitlich als auch seelisch. Der Erinnerungskultur wird in Deutschland eine außerordentliche Bedeutung zugemessen, was zahlreiche Schauplätze dokumentieren. So erinnert der Kölner Künstler Gunter Demnig, der in ganz Europa "Stolpersteine" verlegt, mit welch glühendem Interesse die junge Generation wissen will, wie sich das Alltagsleben in der Nazizeit gestaltet hat.