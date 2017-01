Europa zwischen Traum und Albtraum "Träume verwirklichen sich nie"

Europa sei in einer Krise und diese Krise sei zur Regel geworden, sagt die ungarische Philosophin Ágnes Heller. "Keine Krise zu haben ist die Ausnahme", so Heller im Deutschlandfunk. Dass alle geträumt hätten, in Frieden und Brüderlichkeit zu leben, seien Utopien gewesen, Träume. "Und Träume verwirklichen sich nie. Nur Albträume verwirklichen sich".

Ágnes Heller im Gespräch mit Michael Köhler